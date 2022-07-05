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Фанаты Red Dead Online устроят похороны

Фанаты Red Dead Online устроят похороны
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Фанаты Red Dead Online настолько отчаялись ждать обновлений любимого сетевого экшена, что решили устроить игре настоящие похороны. Они состоится уже 13 июля — геймеры должны будут прийти на виртуальное кладбище в траурном наряде. Таким образом игроки планируют «похоронить» игру из-за долгого отсутствия крупных обновлений.

Последний на данный момент большой апдейт для Red Dead Online под названием «Кровавые деньги» вышел 13 июля 2021 года. Он добавил в игру преступления, новый абонемент для стрелков, одежду, оружие и многое другое. С тех пор Rockstar больше не выпускала больших обновлений, лишь изредка устраивая распродажи внутриигровых предметов за реальные деньги.

В мае глава глава Take-Two Штраус Зельник заявил, что прекрасно понимает недовольство игроков. Он заверил, что Rockstar в своё время расскажет о поддержке проекта, намекнув на то, что Red Dead Online никто не собирается забрасывать. Впоследствии оказалось, что речь шла лишь о поддержке серверов, а решение о будущих обновлениях принимает сама Rockstar.

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Take Two: поддержка Red Dead Online заключается в работе серверов
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