Создатели Anno 2070 пытаются спасти игру от решения Ubisoft

Команда Anno 2070 из Ubisoft Mainz объявила, что выделит время и ресурсы на разработку нового метода работы экономической стратегии после 1 сентября — тогда Ubisoft отключит серверы массы старых игр (в них попала и Anno 2070).

Сейчас разработчики не могут сказать ничего конкретного про новую систему для онлайна, однако до 1 сентября серверы продолжат работу в штатном режиме. Более того, в Ubisoft Mainz не гарантируют, что в принципе смогут перевести Anno 2070 на новую систему для сохранения мультиплеера.

Подробнее о будущем футуристичной стратегии обещают рассказать в ближайшие недели и месяцы.

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1 сентября Ubisoft отключит серверы 15 игр. Наиболее обидно за Splinter Cell: Blacklist, Anno 2070, Ghost Recon Future Soldier и Driver San Francisco.