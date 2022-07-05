Источник: Rockstar делает только GTA 6
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Вчера благодаря инсайдеру стало известно, что Rockstar отказалась от планов перевыпустить GTA 4 и Red Dead Redemption, а теперь источники Kotaku подтвердили всё это — а также раскрыли новые подробности.
- GTA 6 — единственный крупный проект для Rockstar сейчас.
- Rockstar не полностью отказалась от планов сделать ремейки GTA 4 и RDR, но теперь они точно не выйдут раньше GTA 6.
- Провал GTA: The Definitive Edition сыграл большую роль в решении Rockstar не отвлекаться от GTA 6 на сторонние проекты. Именно поэтому студия хочет выждать побольше времени, чтобы этот позор смылся.
Впрочем, тут важно отметить, что сторонними релизами всё ещё могут заниматься другие разработчики. Например, недавно Rockstar и Remedy объявили о разработке ремейков первых двух Max Payne.
Новость по темеСоздатели Max Payne анонсировали ремейк первой и второй частей
О самой GTA 6 в Kotaku ничего конкретного узнать не смогли. Однако мы, например, ожидаем релиз не раньше конца 2024 года — и это если повезёт.
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