Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Источник: Rockstar делает только GTA 6

Источник: Rockstar делает только GTA 6
Комментарии

Вчера благодаря инсайдеру стало известно, что Rockstar отказалась от планов перевыпустить GTA 4 и Red Dead Redemption, а теперь источники Kotaku подтвердили всё это — а также раскрыли новые подробности.

  • GTA 6 — единственный крупный проект для Rockstar сейчас.
  • Rockstar не полностью отказалась от планов сделать ремейки GTA 4 и RDR, но теперь они точно не выйдут раньше GTA 6.
  • Провал GTA: The Definitive Edition сыграл большую роль в решении Rockstar не отвлекаться от GTA 6 на сторонние проекты. Именно поэтому студия хочет выждать побольше времени, чтобы этот позор смылся.

Впрочем, тут важно отметить, что сторонними релизами всё ещё могут заниматься другие разработчики. Например, недавно Rockstar и Remedy объявили о разработке ремейков первых двух Max Payne.

Новость по теме
Создатели Max Payne анонсировали ремейк первой и второй частей

О самой GTA 6 в Kotaku ничего конкретного узнать не смогли. Однако мы, например, ожидаем релиз не раньше конца 2024 года — и это если повезёт.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022