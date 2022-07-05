Кооперативный шутер Arcadegeddon вышел из раннего доступа

Для кооперативного шутера Arcadegeddon вышел патч 1.0, что означает выход игры из раннего доступа. Об этом сегодня сообщила студия IllFonic, которая представила в честь этого релизный трейлер.
В ролике показали завязку сюжета, несколько локаций и кастомизацию героев. Представили и фраменты сражений с разнообразным оружием, и битвы против других игроков.
В Arcadegeddon игроку в одиночку или с тремя друзьями предстоит отправиться в одну из аркад в зале игровых автоматов, чтобы очистить игру от вирусов. Для этого героям нужно изучать разнообразные биомы, сражаться со множеством врагов и боссов, а также испытать себя в мини-играх.
Arcadegeddon доступна на PS4, PS5, Xbox Series и ПК в магазине Epic Games. Сегодня шутер стал доступен бесплатно подписчикам PS Plus.
- 5 июля 2022
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