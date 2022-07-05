Virtus.pro выиграла Play-In на Intel Extreme Masters в Кёльне

Игроки российской команды Virtus.pro повторили успех Team Spirit и вышли в групповой этап IEM Cologne по CS:GO с первой попытки. Во втором раунде верхней сетки Play-In «медведи» (из-за санкций играют под тэгом Outsiders) победили хозяев турнира BIG из Германии — 2:0 (16:13, 16:13).

7 июня пятёрка Джами Jame Али продолжит своё выступление на Intel Extreme Masters уже в рамках группового этапа. После первого игрового дня барьер предварительной стадии также преодолели Heroic и Team Spirit, ещё одна встреча продолжается в эти минуты.

Intel Extreme Masters Cologne 2022 по Counter-Strike: Global Offensive проходит в Германии с 5 по 17 июля. Участники турнира разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.