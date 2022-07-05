Virtus.pro выиграла Play-In на Intel Extreme Masters в Кёльне
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Игроки российской команды Virtus.pro повторили успех Team Spirit и вышли в групповой этап IEM Cologne по CS:GO с первой попытки. Во втором раунде верхней сетки Play-In «медведи» (из-за санкций играют под тэгом Outsiders) победили хозяев турнира BIG из Германии — 2:0 (16:13, 16:13).
CS:GO Intel Extreme Masters Season XVII - Cologne. Плей-ин. Раунд 2 (верхняя сетка)
05 июля 2022, вторник. 20:00 МСК
BIG
Окончен
0 : 2
Outsiders
7 июня пятёрка Джами Jame Али продолжит своё выступление на Intel Extreme Masters уже в рамках группового этапа. После первого игрового дня барьер предварительной стадии также преодолели Heroic и Team Spirit, ещё одна встреча продолжается в эти минуты.
Intel Extreme Masters Cologne 2022 по Counter-Strike: Global Offensive проходит в Германии с 5 по 17 июля. Участники турнира разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.
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