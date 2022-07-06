S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась в GOG без антипиратской защиты

Студия GSC Game World сообщила о добавлении S.T.A.L.K.E.R. 2 в цифровой магазин GOG. Из-за санкций сделать предзаказ игры пользователям из России не получится, поскольку площадка не принимает рубли в качестве оплаты. К тому же у проекта не будет антипиратской защиты, поскольку в GOG допускаются только такие игры.
Для предварительного заказа доступны три издания: обычное, расширенное и максимальное. В последние два издания войдут дополнительный сюжетный квест, цифровой артбук, эксклюзивный облик и расширенный контент для посиделок у костра.
Также в GOG есть скриншоты, описание и системные требования шутера. Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2 в России официально не выпустят. У игры была озвучка на русском языке, но её убрали, так что россиянам будут доступны только локализованные субтитры.
Игра должна выйти в 2023 году на ПК и Xbox Series.
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