Хью Джекман подшутил над фанатами, ждущими его возвращения к роли Росомахи
Поделиться
В конце июня Хью Джекман опубликовал в социальных сетях фотографию, которая взбудоражила фанатов Marvel. На ней актёр с удивлённым лицом разглядывает что-то в телефоне, а теоретики сразу же решили, что это сценарий или концепция «Дэдпула 3».
Конечно, официально о возвращении Джекмана к роли Росомахи ещё не говорили, но публикации актёра стало достаточно для бурных обсуждений. Недавно он отреагировал на всё это и выложил другую фотографию. Джекман подшутил над фанатами, ждущими его возвращения.
Посмотрим, какие слухи ещё поползут из-за выражения моего лица.
В последний раз Хью Джекман сыграл Росомаху в фильме «Логан», который стал для персонажа своеобразным концом. Несмотря на это, фанаты всё ещё верят, что увидят любимого актёра в будущих фильмах Marvel.
Комментарии
- 6 июля 2022
-
11:15
-
10:16
-
09:38
- 5 июля 2022
-
22:45
-
22:05
-
21:22
-
21:04
-
20:21
-
19:53
-
19:32
-
19:21
-
19:13
-
19:05
-
18:47
-
18:38
-
18:00
-
17:50
-
17:41
-
17:31
-
17:15
-
16:45
-
16:42
-
16:28
-
16:20
-
16:11
-
15:36
-
15:35
-
15:19
-
14:57
-
14:54
-
14:42
-
14:37
-
14:20
-
13:57
-
13:40
Партнерский контент