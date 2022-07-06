Хью Джекман подшутил над фанатами, ждущими его возвращения к роли Росомахи

В конце июня Хью Джекман опубликовал в социальных сетях фотографию, которая взбудоражила фанатов Marvel. На ней актёр с удивлённым лицом разглядывает что-то в телефоне, а теоретики сразу же решили, что это сценарий или концепция «Дэдпула 3».

Конечно, официально о возвращении Джекмана к роли Росомахи ещё не говорили, но публикации актёра стало достаточно для бурных обсуждений. Недавно он отреагировал на всё это и выложил другую фотографию. Джекман подшутил над фанатами, ждущими его возвращения.

Посмотрим, какие слухи ещё поползут из-за выражения моего лица.

В последний раз Хью Джекман сыграл Росомаху в фильме «Логан», который стал для персонажа своеобразным концом. Несмотря на это, фанаты всё ещё верят, что увидят любимого актёра в будущих фильмах Marvel.