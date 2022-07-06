Поторопитесь! Бесплатную «Матрицу: Пробуждение» уберут из магазинов в конце недели
Поделиться
На официальном сайте Unreal Engine появилась свежая информация о техническом демо The Matrix: Awakens, которое работает на движке Unreal Engine 5. Проект уберут из всех цифровых магазинов уже 9 июля, так что если вы его ещё не забрали, то самое время.
Скачать технодемо можно на PlayStation 5 и Xbox Series. Если вы успеете это сделать, то проект останется в вашей библиотеке навсегда. Его можно будет в любой момент установить. Причину удаления The Matrix: Awakens не назвали.
Техническое демо по «Матрице» вышло в конце 2021 года и показало возможности движка Unreal Engine 5. По Сети быстро разлетелись красивые скриншоты, которые показывали впечатляющую фотореалистичную графику. Да и в целом это технодемо действительно смогло удивить.
Комментарии
- 6 июля 2022
-
11:15
-
10:16
-
09:38
- 5 июля 2022
-
22:45
-
22:05
-
21:22
-
21:04
-
20:21
-
19:53
-
19:32
-
19:21
-
19:13
-
19:05
-
18:47
-
18:38
-
18:00
-
17:50
-
17:41
-
17:31
-
17:15
-
16:45
-
16:42
-
16:28
-
16:20
-
16:11
-
15:36
-
15:35
-
15:19
-
14:57
-
14:54
-
14:42
-
14:37
-
14:20
-
13:57
-
13:40
Партнерский контент