Поторопитесь! Бесплатную «Матрицу: Пробуждение» уберут из магазинов в конце недели

На официальном сайте Unreal Engine появилась свежая информация о техническом демо The Matrix: Awakens, которое работает на движке Unreal Engine 5. Проект уберут из всех цифровых магазинов уже 9 июля, так что если вы его ещё не забрали, то самое время.

Скачать технодемо можно на PlayStation 5 и Xbox Series. Если вы успеете это сделать, то проект останется в вашей библиотеке навсегда. Его можно будет в любой момент установить. Причину удаления The Matrix: Awakens не назвали.

Техническое демо по «Матрице» вышло в конце 2021 года и показало возможности движка Unreal Engine 5. По Сети быстро разлетелись красивые скриншоты, которые показывали впечатляющую фотореалистичную графику. Да и в целом это технодемо действительно смогло удивить.