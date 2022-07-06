Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Поторопитесь! Бесплатную «Матрицу: Пробуждение» уберут из магазинов в конце недели

Поторопитесь! Бесплатную «Матрицу: Пробуждение» уберут из магазинов в конце недели
Комментарии

На официальном сайте Unreal Engine появилась свежая информация о техническом демо The Matrix: Awakens, которое работает на движке Unreal Engine 5. Проект уберут из всех цифровых магазинов уже 9 июля, так что если вы его ещё не забрали, то самое время.

Скачать технодемо можно на PlayStation 5 и Xbox Series. Если вы успеете это сделать, то проект останется в вашей библиотеке навсегда. Его можно будет в любой момент установить. Причину удаления The Matrix: Awakens не назвали.

Поиграли в «Матрицу: Пробуждение». Первый прорыв графики после Crysis Поиграли в «Матрицу: Пробуждение». Первый прорыв графики после Crysis

Техническое демо по «Матрице» вышло в конце 2021 года и показало возможности движка Unreal Engine 5. По Сети быстро разлетелись красивые скриншоты, которые показывали впечатляющую фотореалистичную графику. Да и в целом это технодемо действительно смогло удивить.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022