App Store и Google Play обяжут ввести новые способы оплаты

В СМИ сообщили, что законодатели Европейского союза согласовали новый пакет законов, предназначенный для жёсткого регулирования крупнейших технологических компаний. Новые правила коснутся как Google, так и Apple.

Европейский парламент уже подписал законы о цифровых рынках (DMA) и цифровых услугах (DSA), теперь осталось дождаться одобрения Европейского совета. Суть новых законов в том, чтобы обязать крупные компании, к примеру, Apple и Google, позволить совершать покупки сторонними способами оплаты.

Что ещё компании будут обязаны выполнять?

Разрешить пользователям установку приложений из сторонних магазинов

Позволить разработчикам нативно интегрировать свои приложения в платформы компаний

Разрешить пользователям удалять все предустановленные приложения и устанавливать любые сторонние сервисы взамен стандартных

Уведомлять ЕС обо всех сделках о слияниях и поглощениях других компаний

Вступление новых правил в силу запланировано на осень 2022 года. В случае отказа выполнять правила компаниям грозит штраф в размере до 10% от их глобальной выручки за год и до 20% при повторных нарушениях.