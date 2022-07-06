Ещё один рекорд — «Очень странные дела» набрали больше 1 млрд часов просмотра за месяц
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Четвёртому сезону сериала «Очень странные дела» поддался ещё один рекорд. За месяц шоу посмотрели в течение 1,15 млрд часов — это лучший результат для англоязычного шоу Netflix.
Впрочем, несмотря на внушительную цифру, «Очень странным делам» не удалось одолеть «Игру в кальмара». Корейское произведение набрало 1,65 млрд часов за тот же срок — и пока неясно, сможет ли какой-нибудь проект онлайн-кинотеатра когда-нибудь улучшить этот результат.
Несмотря на недавнюю премьеру, съёмочная команда сериала уже совсем скоро приступит к созданию пятого, последнего сезона. Прямо сейчас авторы отправились в небольшой отпуск, но уже в начале августа они приступят к написанию сценария. Финальный сезон должен выйти в 2024 году.
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