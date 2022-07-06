Слили новый тизер сериала по «Властелину колец»

Amazon опубликовала в общий доступ короткий тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти». В нем мельком показали главных героев и падение какого-то космического тела.

Вместе с ним в сеть слили полноценный тизер, который длится одну минуту. В нём тоже можно увидеть героев, включая эльфов, гномов и мохноногов. Все персонажи наблюдают за падающим метеоритом, который, похоже, сыграет в сюжете очень важную роль.

«Властелин колец: Кольца власти» расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья, произошедших за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса. Авторы создали множество сюжетных линий с различными персонажами.

Шоу «Властелин колец: Кольца власти» стартует 2 сентября на сервисе Amazon Prime.