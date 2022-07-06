Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

60% ноутбуков привозят в Россию без ОС для удешевления

60% ноутбуков привозят в Россию без ОС для удешевления
Комментарии

В июне 2022 года поставки ноутбуков с заранее установленной Windows или macOS в РФ составили лишь 40% от общего числа ввезённых в страну устройств. Весной этот показатель был на уровне 60%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупном дистрибуторе.

Тренд подтверждает директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова. По её прогнозу, к осени объём ввезённых ноутбуков без установленной ОС достигнет 80-90%. Для сравнения: в конце 2021 года показатель составлял 24%.

Решение продавать ноутбуки без операционной системы может быть связано с желанием замедлить рост цен. Разница в стоимости ПК с ОС и без неё может доходить до 10%. При этом, как отмечают эксперты, в 80% случаев покупатели устанавливают взломанный софт. Часть пользователей попробует купить лицензионную версию программы, однако многие выбирают пиратскую.

На фоне роста продаж ноутбуков без операционных систем в Минцифры обсуждают вопрос обязательной предустановки российских ОС. Среди доступных вариантов упоминаются Astra Linux и «Альт».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022