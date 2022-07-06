60% ноутбуков привозят в Россию без ОС для удешевления

В июне 2022 года поставки ноутбуков с заранее установленной Windows или macOS в РФ составили лишь 40% от общего числа ввезённых в страну устройств. Весной этот показатель был на уровне 60%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупном дистрибуторе.
Тренд подтверждает директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова. По её прогнозу, к осени объём ввезённых ноутбуков без установленной ОС достигнет 80-90%. Для сравнения: в конце 2021 года показатель составлял 24%.
Решение продавать ноутбуки без операционной системы может быть связано с желанием замедлить рост цен. Разница в стоимости ПК с ОС и без неё может доходить до 10%. При этом, как отмечают эксперты, в 80% случаев покупатели устанавливают взломанный софт. Часть пользователей попробует купить лицензионную версию программы, однако многие выбирают пиратскую.
На фоне роста продаж ноутбуков без операционных систем в Минцифры обсуждают вопрос обязательной предустановки российских ОС. Среди доступных вариантов упоминаются Astra Linux и «Альт».
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