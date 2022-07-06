Видео: как бы выглядела Need for Speed: Most Wanted в 2022 году

Команда с канала TeaserPlay продолжает радовать свою аудиторию свежими роликами. В этот раз энтузиасты решили преобразить культовую гонку Need for Speed: Most Wanted и показать её на движке Unreal Engine 5.

Благодаря команде можно увидеть, как бы в теории выглядел ремейк проекта. Авторы продемонстрировали геймплей с легендарной машиной BMW M3 GTR и другими автомобилями. Создатели ролика переработали освещение и сделали более реалистичные тени. Так действительно мог бы выглядеть ремейк.

Ранее TeaserPlay показывала на Unreal Engine 5 шутер Call of Duty 2, Fallout: New Vegas, Resident Evil 4 и много других тайтлов. Каждый ролик команды собирает положительные отзывы, а в комментариях люди хвалят авторов за труды.