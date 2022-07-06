Топ-10 фильмов первой половины 2022 года от Metacritic

Агрегатор Metacritic опубликовал список лучших фильмов первой половины 2022 года по мнению критиков. В лист попали картины, набравшие наиболее высокую среднюю оценку от прессы. К сожалению, бóльшая часть фильмов пока не вышла в России, однако многие ленты доступны в цифровых сервисах.

На первом месте неожиданно оказалась документальная картина Марии Шпет «Господин Бахман и его класс» (Mr. Bachmann and His Class). Фильм рассказывает об учителе начальной школы по имени Герр Бахман, который использует нетрадиционные методы обучения.

Следом расположилась работа датского режиссёра Йоакима Триера под названием «Худший человек на свете». Сюжет картины повествует о молодой девушке, которая последовательно открывает для себя всё новые увлечения и познаёт себя. Замкнул тройку фильм Jaddeh Khaki иранского режиссёра Панаха Панахи — в поисках лучший жизни семья из Ирана мигрирует в Турцию вместе со своим старшим сыном.

Топ-10 фильмов 2022 года по версии Metacritic