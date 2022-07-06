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Nintendo готовится показать новую Switch?

Nintendo готовится показать новую Switch?
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У Nintendo есть несколько консолей, а последняя из них, с OLED-дисплеем, вышла в конце 2021 года. Пользователи Сети считают, что компания готовится показать новую Switch.

Пользователь под ником Shokio_YT обратил внимание на некоторые факторы, которые указывают на скорый анонс новой консоли Nintendo. Во-первых, в последнее время компания тратит много ресурсов на сырьё, но не факт, что это всё идёт в производство уже существующих Switch.

Также заметили и то, что Nintendo ограничила доступ к анонсирующим трейлерам Nintendo Switch Lite и Nintendo Switch OLED. Компания так уже делала перед анонсом OLED, так что ситуация может повториться.

Ранее ходило много слухов о новой Switch с 4K-разрешением, она якобы называется Nintendo Switch Pro. Притом сама компания подобные слухи всегда опровергала. Если анонс действительно состоится, то ждать его стоит до конца лета.

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