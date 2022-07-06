Новая карта, рейтинговые награды и события: в Age of Empires 4 стартует второй сезон

Авторы Age of Empires 4 представили второй сезон поддержки под названием Map Monsters. Он стартует уже 14 июля и будет включать в себя множество нововведений:

Карта The Pit, ориентированная на сетевые сражения;

Легендарные трофеи за победы в соревновательном режиме с рейтинговой таблицей;

Возможность переназначить горячие клавиши и цвета игроков;

Полностью разблокированные миссии в кампании с самого начала;

Сезонные ивенты с наградами. Первый стартует уже 12 июля, второй — с 9 августа, третий — с 7 октября;

Множество правок баланса и многое другое.

Больше о будущих изменениях разработчики расскажут ближе к старту нового сезона.

Age of Empires 4 доступна на ПК и в сервисе PC Game Pass. Напоминаем, что подписка продолжает работать и в России.