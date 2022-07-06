Новая карта, рейтинговые награды и события: в Age of Empires 4 стартует второй сезон
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Авторы Age of Empires 4 представили второй сезон поддержки под названием Map Monsters. Он стартует уже 14 июля и будет включать в себя множество нововведений:
- Карта The Pit, ориентированная на сетевые сражения;
- Легендарные трофеи за победы в соревновательном режиме с рейтинговой таблицей;
- Возможность переназначить горячие клавиши и цвета игроков;
- Полностью разблокированные миссии в кампании с самого начала;
- Сезонные ивенты с наградами. Первый стартует уже 12 июля, второй — с 9 августа, третий — с 7 октября;
- Множество правок баланса и многое другое.
Больше о будущих изменениях разработчики расскажут ближе к старту нового сезона.
Age of Empires 4 доступна на ПК и в сервисе PC Game Pass. Напоминаем, что подписка продолжает работать и в России.
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