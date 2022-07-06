Сделку между Activision Blizzard и Microsoft проверят и власти Великобритании

За сделку между Activision Blizzard и Microsoft потихоньку берутся крупные регуляторы. На днях стало известно, что будущее соглашение проверят специалисты из антимонопольного ведомства Великобритании. Регулятор рассмотрит, повредит ли сделка игровой индустрии и приведёт ли она к ухудшению условий для потребителей.
До 20 июля антимонопольное ведомство принимает отзывы третьих сторон, а первые результаты расследования должны появиться до 1 сентября. Если регулятор обнаружит признаки ухудшения ситуации на рынке, то Microsoft придётся забыть о покупке.
Помимо Великобритании, сделку рассматривает и Федеральная торговая комиссия США. Её одобрение получить ещё сложнее из-за того, что ведомство очень осторожно относится к соглашениям крупных IT-гигантов.
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