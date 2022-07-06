Продавца читов для World of Tanks хотят посадить на 1,5 года

Дело продавца читов для World of Tanks начинает набирать новые обороты. Напомним, уроженца Екатеринбурга Андрея Кирсанова обвиняют в создании, использовании и распространении вредоносных программ.

Общий ущерб разработчику от действий обвиняемого следствие оценило в 670 млн рублей. Примечательно, что, помимо выплаты, прокуратура запросила у суда 1,5 года колонии. Об этом сообщили в газете «Известия». Какое решение будет вынесено в итоге, неизвестно.

Ситуацию прокомментировал сотрудник компьютерного клуба MAX-Shot Егор Морозов. По его словам, читеры хотят просто получать преимущество перед другими игроками.

Чит-коды до сих пор имеют популярность в определённых кругах людей, которые не желают сами учиться играть. Они хотят нарушить систему, чтобы у них были преимущества перед игроками.

Кирсанов стал первым в России обвиняемым в совершении киберпреступления в области игровой индустрии.