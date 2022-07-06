Шоу «Винчестеры», приквел сериала «Сверхъестественное», стартует в октябре
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Телеканал CW наконец опубликовал дату премьеры сериала «Винчестеры». Приквел культового шоу «Сверхъестественное» стартует уже 11 октября. Сериал расскажет о родителях Дина и Сэма — Джоне и Мэри, которые вместе борются со злом. При этом история будет вестись через рассказ самого Дина в исполнении Дженсена Эклса.
Главные роли в сериале исполнили Дрэйк Роджер («Между небом и землёй») и Мэри Кэмпбелл («З-О-М-Б-И 2»). За сценарий отвечает Робби Томпсон, работавший над оригинальным шоу. Авторы обещают сохранить канон вселенной, при этом удивляя зрителей сюжетными поворотами.
Пока неясно, сколько серий войдёт в первый сезон. Как и всегда, эпизоды будут выходить раз в неделю на телеканале CW и в цифровых сервисах.
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