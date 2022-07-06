God of War Ragnarok выйдет 9 ноября. Новые трейлер, коллекционка, скриншоты

Sony наконец назвала дату выхода God of War Ragnarok. Сиквел приключений Кратоса поступит в продажу 9 ноября 2022 года на PS4 и PS5. Предзаказы на игру откроются уже 15 июля.
Вместе с этим представили новый кинематографичный трейлер грядущего приключения отца и сына. Судя по всему, это далеко не все материалы, которых стоит ожидать игрокам в ближайшее время: компания показала лишь небольшой эпизод из заснеженного леса, в котором героям встречается огромный волк. Фанаты предполагают, что это Фенрир — сын Локи и Ангрбоды.
В состав коллекционного издания войдут 16-дюймовый молот Мьёльнир, стилбук, две фигурки близнецов Ванир и набор гномьих игральных костей вместе с множеством загружаемых материалов.
Самым большим фанатам God of War авторы приготовили расширенное коллекционное издание Jötnar Edition. В него войдут всё вышеперечисленное вместе с саундтреком игры на пластинке от Беара Маккрири, набором булавок, легендарным кольцом Драупнира, набором игральных костей Брока и тканевой картой Иггдрасиля.
Скриншоты
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