NS: более бездарной команды, чем Alliance, я никогда не видел

Аналитик Dota 2 и стример Ярослав NS Кузнецов жёстко высказался о текущих результатах команды Alliance. Во время просмотра матча коллектива на Dota Pro Circuit он признался, что до этого не встречал на высоком уровне команду, которая играет настолько плохо.

Более бездарной команды, чем Alliance, я никогда не видел, ребята. Честно — это самые бездарные люди в Доте, по крайней мере, на тир-1 уровне. С командами полу-про они, наверное, справятся — и то, надо сказать, далеко не факт.

5 июля Alliance лишилась шансов сохранить место в первом дивизионе Dota Pro Circuit после проигрыша шести матчей подряд. Европейский коллектив установил антирекорд сезона, замыкая турнирную таблицу со статистикой 0–12 по картам.