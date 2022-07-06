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Анонс «новой Switch» оказался разочаровывающим

Анонс «новой Switch» оказался разочаровывающим
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Всего несколько часов назад появились слухи об анонсе новой консоли Nintendo — так и оказалось. Японская компания действительно представила новую Switch, однако здесь есть один нюанс — это обычная OLED-версия с дизайном Splatoon 3.

Стилизованная консоль выйдет с ограниченным тиражом незадолго до появления игры 9 сентября. От стандартной Switch приставка будет отличаться только внешним видом: на консоли, контроллерах joy-con и на док-станции появятся силуэты из Splatoon 3. После релиза игры Nintendo выпустит специальный чехол для Switch и Pro-контроллера с подобным дизайном.

Фанаты компании тут же оказались разочарованы анонсом — они ожидали нечто вроде Pro-версии с более мощным процессором и графическим ядром, о которой уже несколько лет сообщают инсайдеры. Судя по всему, корпорация пока не готова делиться планами о новом поколении консолей.

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