Сегодня Diablo Immortal заблокировали в России для ПК
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Для Diablo Immortal выпустили первое обновление, с которым Blizzard сразу же закрыла лазейку для игроков из России и Беларуси. Теперь ввести данные Battle.net прямо в игре попросту не дают, хотя раньше такая возможность предоставлялась.
При этом игроков на iOS и Android изменения не затронули, а играющие на ПК с другого региона и дальше могут делать это. То есть задело только самых хитрых — кто умудрялся запускать на ПК игру со своего российского аккаунта.
Сама игра при этом остаётся довольно популярной: судя по статистике, в среднем на одного игрока приходятся донаты примерно в пять долларов. Параллельно этому игру ругают за микротранзакции, которые слишком сильно влияют на геймплей. В первую очередь речь про усиления через камни.
А наши гайды, кстати, всё ещё актуальны
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