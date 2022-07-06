Фото: Натали Портман, Тесса Томпсон и Серена Уильямс на премьере «Тора 4»

6 июля в Лондоне состоялась премьера фильма «Тор: Любовь и гром» вместе со съёмочной командой картины. На красной дорожке присутствовали Натали Портман (Джейн Фостер), Тесса Томпсон (Валькирия), режиссёр Тайка Вайтити и даже теннисистка Серена Уильямс.
«Тор: Любовь и гром» расскажет, как герой пытается обрести себя после событий «Финала» и путешествует по космосу со Стражами Галактики. На своём пути он встречает Горра, убийцу богов, и обращается за помощью к Валькирии — королеве Нового Асгарда, а также к своей бывшей девушке Джейн Фостер, которой удалось получить восстановленный Мьёльнир и силы Тора.
Главные роли в картине исполнили Крис Хемсворт, Натали Портман, Тесса Томпсон и Кристиан Бэйл. Режиссёром выступил Тайка Вайтити, ранее снявший ленту «Тор: Рагнарёк». До российских кинотеатров она не доберётся из-за ухода Disney с отечественного рынка.
Фото с ковровой дорожки в Лондоне
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: AP
Фото: AP
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
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