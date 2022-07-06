Везде, кроме России, подорожает валюта для League of Legends
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Riot Games объявила о поднятии цен на внутриигровую валюту в своих играх с 6 августа. Ситуация затронет мегапопулярную League of Legends и Teamfight Tactics. В компании заявили, что повышение цен связано с мировой инфляцией и валютными колебаниями по всему миру, а также с ростом соответствующих расходов.
Так, если раньше за € 2,5 можно было получить 310 единиц внутриигровых денег, то с 6 августа базовая цена поднимется до € 5, однако игрок получит уже 575 единиц внутриигровой валюты. Таким образом, общее подорожание составит приблизительно 10%.
Интересно, что повышение цен не коснётся России и стран СНГ. Однако после подорожания валюты игроки из РФ смогут получить больше внутриигровых денег по той же цене, что и раньше.
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