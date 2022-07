В The Division: Resurgence предстоит спасать Нью-Йорк со смартфона

Ubisoft полноценно представила мобильную The Division — она получила подзаголовок «Возрождение» (Resurgence). Разработчики обещают полноценную консольную игру под смартфоны и планшеты.

The Division: Resurgence — условно-бесплатный ролевой экшен от третьего лица с сюжетной кампанией, рассказывающей новую историю в рамках событий The Division и The Division 2. Разработчики обещают показать ключевые события прошлых игр под новым углом.

А вот геймплейно всё будет знакомо: открытый мир, перспектива от третьего лица, RPG-элементы вроде прокачки и экипировки. Также обещают передовую графику, хотя по трейлеру такого не скажешь.

Релиз ожидается скоро, но самые нетерпеливые могут записаться на тестирование.

Скриншоты