В The Division: Resurgence предстоит спасать Нью-Йорк со смартфона
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Ubisoft полноценно представила мобильную The Division — она получила подзаголовок «Возрождение» (Resurgence). Разработчики обещают полноценную консольную игру под смартфоны и планшеты.
The Division: Resurgence — условно-бесплатный ролевой экшен от третьего лица с сюжетной кампанией, рассказывающей новую историю в рамках событий The Division и The Division 2. Разработчики обещают показать ключевые события прошлых игр под новым углом.
А вот геймплейно всё будет знакомо: открытый мир, перспектива от третьего лица, RPG-элементы вроде прокачки и экипировки. Также обещают передовую графику, хотя по трейлеру такого не скажешь.
Релиз ожидается скоро, но самые нетерпеливые могут записаться на тестирование.
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