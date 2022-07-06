50 млн человек сыграли в бесплатную Fall Guys всего за две недели

Fall Guys продолжает показывать невероятные результаты. Если за первые два дня в бесплатную королевскую битву сыграло около 20 млн, то за первые две недели цифра перевалила за 50 млн игроков. Об этом разработчики похвастались в своём «твиттере», поблагодарив геймеров за поддержку.
Безусловно, результаты впечатляют, однако стоит учитывать, что 21 июня проект не только стал полностью бесплатным на ПК и PlayStation, но и добрался до консолей Xbox и Nintendo Switch.
Fall Guys — королевская битва с элементами платформера и аркадной игры. В каждом матче принимают участие 60 игроков: они должны обходить своих соперников раунд за раундом до тех пор, пока «в живых» не останется единственный победитель. Проект вышел 4 августа 2020 года на ПК и PS4 и тут же стал очень популярным благодаря милому дизайну и разнообразному геймплею.
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