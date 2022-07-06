Джеймс Ганн не работает над ремейком Lollipop Chainsaw

5 июля Dragami Games представила ремейк Lollipop Chainsaw — экшена про чирлидершу с бензопилой. Проект поступил в продажу в 2012 году на Xbox 360 и PS3 и рассказывал историю молодой девушки, которая сражалась с живыми мертвецами.
За сценарий оригинальной игры отвечал Джеймс Ганн — режиссёр «Стражей Галактики» и «Отряда самоубийц: Миссии навылет», а геймдизайнером выступил Гоити Суда. Они подтвердили, что не имеют никакого отношения к ремейку. Более того, оба оказались удивлены тем, что кто-то взялся за разработку проекта. Так что фанатам оригинала не стоит ждать контента от оригинальных авторов игры.
Ремейк Lollipop Chainsaw поступит в продажу в 2023 году. У игры пока нет точной даты выхода и списка платформ, однако релиз, скорее всего, состоится на консолях текущего поколения.
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