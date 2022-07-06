Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Многократный чемпион России по FIFA проиграл несколько миллионов рублей на ставках

Многократный чемпион России по FIFA проиграл несколько миллионов рублей на ставках
Комментарии

Известный киберспортсмен Андрей Timon Гурьев признался, что из-за увлечения ставками обманывал людей на деньги и потерял почти все призовые, заработанные на турнирах по футбольным симуляторам серии FIFA.

Весной Гурьева обвиняли в том, что он брал с геймеров деньги за тренировки в FIFA и прокачку аккаунтов, но работу не выполнял. Оказалось, что киберфутболист набирал слишком много заданий, чтобы заработать деньги на ставки — а проводить занятия не успевал.

В один момент они просто начали требовать деньги назад. Но их уже не было. Тренировки с некоторыми не были доведены до конца. Я творил фигню — закладывал PlayStation, мне приходилось в клуб ездить играть.

По словам Тимона, он проиграл на ставках большую часть заработанных призовых — от 3 до 5 млн рублей, а также часть других доходов: зарплату, деньги за рекламу БК и так далее. Чтобы отыграться, киберспортсмен взял несколько кредитов и влез в долги.

Избавиться от лудомании Гурьеву удалось совсем недавно. Игрок отметил, что разобрался с большей частью долгов, однако ещё есть 7–8 человек, которым он должен 30–40 тысяч рублей.

Андрей Timon Гурьев — один из самых известных киберфутболистов России, за свою карьеру девять раз побеждал на чемпионате России по FIFA, четырежды становился обладателем Кубка страны. Выступал за ЦСКА, «Локомотив» и Gambit Esports.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022