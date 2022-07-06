Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатели «Очень странных дел» снимут новую экранизацию аниме «Тетрадь смерти»

Создатели «Очень странных дел» снимут новую экранизацию аниме «Тетрадь смерти»
Комментарии

По данным Deadline, создатели сериала «Очень странные дела» братья Даффер основали компанию Upside Down Pictures и уже работают сразу над несколькими проектами.

Пожалуй, самой крупной будущей премьерой может стать сериальная экранизация культового аниме «Тетрадь Смерти». Оно рассказывает про школьника, который получает в свои руки загадочную тетрадь, с помощью которой он убивает опасных преступников. В ситуацию вмешиваются японская полиция, Интерпол и лучший детектив в мире под псевдонимом L. Аниме считается одним из лучших представителей в жанре.

Также Upside Down Pictures займётся спин-оффом и пьесой по «Очень странным делам», сериалом по «Талисману» Стивена Кинга и новым шоу от создателей экранизации «Тёмного кристалла». Каких-либо дат выхода у проектов нет — известно, что проекты выйдут на Netflix.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022