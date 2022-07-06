17-летний киберспортсмен Илья m0NESY Осипов отверг слухи о смене гражданства РФ

Снайпер европейской команды G2 Илья m0NESY Осипов на пресс-конференции турнира IEM Cologne по CS:GO прокомментировал информацию о том, что он планирует сменить гражданство. Вместе с тем игрок признал, что сейчас из России очень долго добираться на топовые турниры, поэтому он планирует переехать в Европу.

Очень сложно летать из России на турниры — это занимает много времени, 15–16 часов. Длительные перелёты, которые дорого стоят. Пока что я живу в Германии.

Отвечая на вопрос о смене паспорта, Осипов назвал информацию инсайдеров ложной.

Это неправда. Кто-то что-то сказал, и это подхватили. У меня нет планов получить другое гражданство.

17-летний Илья m0NESY Осипов перешёл в G2 из академии NAVI в январе 2022 года. Первый матч в рамках IEM Cologne он проведёт завтра, 7 июля — соперником станет испанская Movistar Riders.