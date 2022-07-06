Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Dota 2 появилась возможность сдаться в обычных и рейтинговых матчах

В Dota 2 появилась возможность сдаться в обычных и рейтинговых матчах
Комментарии

Valve неожиданно выпустила небольшое обновление для Dota 2, посвящённое системе подбора игроков. Главным нововведением стала возможность сдаться, которую уже давно обсуждали в комьюнити игры. Для этого необходимо играть полной командой и написать в чат команду «gg» после 30-й минуты игры, а затем дождаться 10-секундного отсчёта.

Также команды из пяти игроков теперь могут попасть против состава, состоящего из двух групп (например, три человека играют с двумя другими в одной команде). Разработчики внесли некоторые изменения в код, благодаря чему игры для полных коллективов будут находиться гораздо быстрее.

Авторы отметили, что эти изменения всего лишь эксперимент, однако их могут оставить, если он окажется успешным.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022