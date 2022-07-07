BlizzCon вернётся в физическом формате в 2023 году
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Президент Blizzard Майк Ибарра подтвердил, что BlizzCon точно вернётся в физическом формате, а случится это в 2023 году. Последнее мероприятие, проведённое вживую, состоялось в 2019 году.
По словам Ибарры, недавно в Blizzard появился новый руководитель, который будет отвечать именно за Blizzcon, Эйприл Макки. Она якобы отлично делает свою работу и уже готовит план проведения ивента.
Ранее мы объявили, что берём паузу c BlizzCon, чтобы переосмыслить его, но хотим вернуться к физическому мероприятию, которое позволит нам отпраздновать это вместе с сообществом.
Последний BlizzCon прошёл в онлайн-формате в феврале 2021 года, а проведение шоу в 2022-м полностью отменили. Что планируется показать на будущем ивенте, неизвестно.
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