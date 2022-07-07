Глупый твит ЕА вызывал огромные проблемы внутри компании

1 июля в социальных сетях Electronic Arts появилась шуточная запись про фанатов одиночных игр. Сообщество не оценило подкол и обрушило на компанию весь свой гнев. Издание USA Today провело небольшое расследование и выяснило, что у этого твита оказалось больше последствий, чем предполагалось.

Выкрутиться из ситуации хотели с помощью шуток. План был в том, что опубликовать с аккаунтов игр EA высмеивающий пост, но в итоге от идеи отказались, поскольку у людей сложилось бы мнение, что компанию недолюбливают даже её студии.

Одним из самых логичных решений было просто извиниться, но даже этого не получилось, поскольку автор публикаций использовал другую шутку. Об этом рассказал источник USA Today.

Самой согласованной идеей было взять на себя ответственность за это и извиниться.

Через время EA проводила собрания, на которых обсуждалась эта тема. Там присутствовали и руководители студий компании, они были недовольны и посчитали, что тем твитом EA оскорбила игроков.

Также USA Today удалось узнать, что за аккаунт EA не отвечает сотрудник компании. Скорее всего, его ведёт человек, который на разбирается в игровой индустрии. Вероятно, его уволят и наймут другого человека, который в штате EA.