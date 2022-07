Первый трейлер нового мультфильма про Черепашек-ниндзя со спорным стилем

Netflix опубликовал первый трейлер мультфильма Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie. Он основан на мультсериале «Эволюция Черепашек-ниндзя». Ранее были показаны кадры из картины.

В трейлере можно увидеть, как Черепашки сражаются с врагами и сталкиваются с большой угрозой — Крэнгом, который хочет захватить и подчинить себе весь мир. Также в ролике мелькают Эйприл, Кейси Джонс и Сплинтер.

Постановкой проекта занимались Ант Уорд и Энди Суриано, которые работали над мультсериалом про Черепашек-ниндзя на Nickelodeon. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie попала под критику из-за визуального стиля, который совсем не подходит Черепашкам-ниндзя.



Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie выйдет на Netflix 5 августа.