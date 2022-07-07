Аналитики: впервые за семь лет рынок видеоигр сократится

По данным аналитического издания Ampere Analysis, в 2022 году произойдёт сокращение рынка видеоигр на 1,2% — до $ 188 млрд.

До этого индустрия показывала стабильный рост, а в 2021 году показатель достиг невероятных $ 191 млрд. Аналитики отмечают, что рост в последние годы происходил на фоне пандемии, из-за чего многие люди стали проводить много времени за играми. На положительную динамику повлияли и консоли нынешнего поколения — PS5 и Xbox Series. Устройства до сих пор скупают как горячие пирожки даже с наценкой.

Причинами падения рынка видеоигр в 2022 году называют рост инфляции, ситуацию на Украине и перенос многих блокбастеров на следующий год. Что касается России, то в 2021 году она занимала 10-е место по величине рынка видеоигр. В этом году ей предрекают падение как минимум до 14-й строчки из-за ухода крупных издателей с отечественного рынка.