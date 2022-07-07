Аналитики: впервые за семь лет рынок видеоигр сократится

По данным аналитического издания Ampere Analysis, в 2022 году произойдёт сокращение рынка видеоигр на 1,2% — до $ 188 млрд.
До этого индустрия показывала стабильный рост, а в 2021 году показатель достиг невероятных $ 191 млрд. Аналитики отмечают, что рост в последние годы происходил на фоне пандемии, из-за чего многие люди стали проводить много времени за играми. На положительную динамику повлияли и консоли нынешнего поколения — PS5 и Xbox Series. Устройства до сих пор скупают как горячие пирожки даже с наценкой.
Причинами падения рынка видеоигр в 2022 году называют рост инфляции, ситуацию на Украине и перенос многих блокбастеров на следующий год. Что касается России, то в 2021 году она занимала 10-е место по величине рынка видеоигр. В этом году ей предрекают падение как минимум до 14-й строчки из-за ухода крупных издателей с отечественного рынка.
- 7 июля 2022
-
14:50
-
14:45
-
14:17
-
14:15
-
14:12
-
13:50
-
13:41
-
13:33
-
13:18
-
12:58
-
12:42
-
12:35
-
11:40
-
11:02
-
10:44
-
10:05
-
09:50
-
09:35
- 6 июля 2022
-
23:35
-
22:29
-
21:50
-
20:48
-
20:24
-
20:23
-
19:52
-
19:21
-
19:08
-
18:51
-
18:20
-
18:20
-
17:55
-
17:36
-
17:26
-
17:01
-
16:47