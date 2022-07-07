Бывший игрок NAVI запустит реалити-шоу о киберспортивном CS:GO

Известный российский киберспортсмен Денис seized Костин анонсировал запуск проекта «ТрайХард» — игрок утверждает, что это первое в стране реалити-шоу о CS:GO. 27-летний ветеран сцены планирует создать киберспортивную команду «с нуля» и показать всю внутреннюю кухню зрителям.
По словам Костина, зрители реалити-шоу смогут следить за коллективом в видеоформате. Киберспортсмен намерен рассказать, где найти деньги и хороших игроков в команду, как достичь результата и «вернуться в большую игру». Серии «ТрайХарда» будут выходить каждую неделю с 15 июля — участие в сезоне также примут известные блогеры Даня Милохин и Слава Бустер.
Киберспортивная карьера Сизда началась в 2010 году. Он успел поиграть за такие команды, как Natus Vincere, Gambit Esports и FlipSid3 Tactics. Костин дважды доходил до финала мэйджор-турнира, побеждал на десятках коммерческих турниров. Последней командой Сизда была Team Singularity, которую он покинул в апреле этого года.
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