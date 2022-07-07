Яркий битемап про Астерикса и Обеликса выйдет уже осенью
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Microids анонсировала яркий битемап Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia. Ранее студия уже выпускала битемап про Астерикса и Обеликса, Asterix & Obelix: Slap them All!
Проект предложит игрокам просторный мир, решение головоломок и сражение с врагами. Конечно, в тайтле будет полноценная сюжетная кампания, состоящая из шести глав. В игре заявлены зрелищные комбинации и затягивающий геймплей.
Разбудите в себе галла благодаря этому совершенно новому взрывному приключению с вашими любимыми персонажами. Приготовьтесь к безостановочному действию, умопомрачительному решению головоломок, исследованию и сбору предметов в этом единственном в своём роде приключении, таком же вкусном, как тушёное мясо кабана!
Asterix & Obelix XXXL: Ram От Hibernia выйдет осенью 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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