Яркий битемап про Астерикса и Обеликса выйдет уже осенью

Microids анонсировала яркий битемап Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia. Ранее студия уже выпускала битемап про Астерикса и Обеликса, Asterix & Obelix: Slap them All!

Проект предложит игрокам просторный мир, решение головоломок и сражение с врагами. Конечно, в тайтле будет полноценная сюжетная кампания, состоящая из шести глав. В игре заявлены зрелищные комбинации и затягивающий геймплей.

Разбудите в себе галла благодаря этому совершенно новому взрывному приключению с вашими любимыми персонажами. Приготовьтесь к безостановочному действию, умопомрачительному решению головоломок, исследованию и сбору предметов в этом единственном в своём роде приключении, таком же вкусном, как тушёное мясо кабана!

Asterix & Obelix XXXL: Ram От Hibernia выйдет осенью 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.