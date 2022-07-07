Take-Two требует удалить VR-моды для GTA 5, RDR 2 и ремейка Mafia

Разработчик VR-модов для GTA 5, Red Dead Redemption 2 и Mafia: Definitive Edition Люк Росс заявил, что издательство Take-Two потребовало от него удалить все модификации для вышеупомянутых проектов. В своём заявлении компания отметила, что он нарушает авторские права.

Сам разработчик не считает, что нарушил чьи-то права, ведь он использует сторонний софт и всего лишь предлагает немного иной способ прохождения уже купленных игр. Росс попытался связаться с корпорацией для уточнения конкретных претензий к нему, однако на момент публикации заметки юристы ему не ответили.

Разработчик признал, что если Take-Two не отступит, то ему придётся удалить все свои наработки — ему совсем не хочется судиться с крупной компанией в потенциально проигрышном деле. Программист распространяет свои моды через платную подписку на Patreon, так что в случае исполнения требований Take-Two он может лишиться немалой части своего дохода.