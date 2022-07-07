Xbox приедет на gamescom 2022, но без сюрпризов
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Xbox в рассылке для западных СМИ сообщила, что собирается принять участие в грядущем gamescom 2022. Компания сфокусируется на уже анонсированных играх и раскроет их детали.
Ждать от Xbox какого-то крупного анонса точно не стоит. Опять же, если компания не лукавит. Более подробный план выступления на gamescom 2022 появится в начале августа.
После нашей недавней демонстрации игр для Xbox мы рады подтвердить, что вернёмся на выставку gamescom 2022 в Кёльне, Германия.
Игровая выставка gamescom 2022 пройдёт с 24 по 28 августа. Физический ивент тоже будет, его решили провести впервые с 2019 года. Тогда планам помешал COVID-19.
На самом gamescom 2022 ожидаются анонсы новых игр и обновления по уже анонсированным проектам.
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