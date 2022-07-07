В Fortnite добавили Индиану Джонса

До Fortnite добрался известный археолог и любимчик женщин Индиана Джонс. В королевскую битву добавили его скин вместе с набором испытаний. За их выполнение игроки получат новые предметы героя из боевого пропуска.

Среди потенциальных наград: кирка «Золотые реликвии», эмблема Индианы Джонса, украшение на спину «Сумка для экспедиций», эмоция «Шляпный ритуал», граффити «Побег Инди», экран загрузки «Первое злоключение» и дельтаплан «Чрезвычайная ситуация». Для получения вышеперечисленных наград необходимо приобрести боевой пропуск (950 В-баксов) и пройти разнообразные внутриигровые испытания.

Ранее в Fortnite добавили нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройса и английского форварда «Тоттенхэм Хотспур» и капитана национальной сборной Англии Гарри Кейна.