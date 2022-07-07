«Жаль, ты за свою карьеру не научился выигрывать». gpk поспорил с 9pasha в паблике

Российские киберспортсмены Данил gpk Скутин и Павел 9pasha Хвастунов повздорили во время обычного матча в Dota 2. Игроки оказались в разных командах, а причиной стала похвала gpk от 9pasha с помощью очков Dota Plus — обычно это способ потроллить оппонента.

Судя по всему, Скутина это задело: в общем чате он намекнул, что скоро Хвастунов вместе со своей командой вылетит во второй дивизион Dota Pro Circuit. Тот, в свою очередь, отметил, что VP с gpk тоже показывают не лучшие результаты. Всё завершилось ещё одной фразой от Данила на Templar Assassin.

В настоящее время gpk и 9pasha принимают участие в первом дивизионе Dota Pro Circuit для команд из Восточной Европы. Virtus.pro занимают четвёртое место, Pari Parni с 9pasha — последнее.