В России могут выделить до 6 млрд рублей на создание своего игрового движка

Спустя неделю после первых предложений Минцифры и депутаты Госдумы обсудили с российскими IT-компаниями господдержку разработки отечественного игрового движка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Разработчики должны будут предоставить министерству приблизительное техническое задание, из которого станет понятен объём работ. Другой собеседник издания заявил, что власти рассматривают использование механизма грантовой поддержки РФРИТ. По нему на разработку российских IT-решений могут выделить 6 млрд рублей.

По словам экспертов, создать движок возможно, но «это долго и дорого». Если сравнивать с популярными движками вроде Unity и Unreal, то у них сложились огромные экосистемы, которых в первое время не будет у отечественного движка. Другой вопрос — мотивировать разработчиков создавать на нём игры. Также движку необходима поддержка производителей видеокарт NVIDIA и AMD, что в нынешних реалиях кажется весьма проблематичной задачей.