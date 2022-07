В Epic Games Store дарят две бесплатные игры. Забрать их можно и в России

В Epic Games Store стартовала новая раздача. В этот раз геймеров порадуют:

Killing Floor 2 — продолжение популярного кооперативного экшена про уничтожение зомби. Проект вышел в 2016 году и получил множество положительных отзывов за драйвовый геймплей и геймплейное разнообразие.

Ancient Enemy — карточный баттлер от инди-студии Grey Alien Games. У проекта в Steam 92% положительных отзывов на основе 304 обзоров.

Оба проекта доступны и в России — никаких дополнительных манипуляций с новыми аккаунтами проворачивать не нужно. Раздача продлится до 14 июля, 18:00 мск.

На следующей неделе игроков ждут два проекта: кликер Idle Champions of the Forgotten Realms2 и платформер Wonder Boy: The Dragon's Trap. Судя по всему, обе игры также можно будет забрать в нашей стране.