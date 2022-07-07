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Virtus.pro обыграла Team Spirit на Dota Pro Circuit

Virtus.pro обыграла Team Spirit на Dota Pro Circuit
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Российский коллектив Virtus.pro (из-за санкций выступает под тегом Outsiders) неожиданно победил Team Spirit в рамках профессиональной лиги Dota Pro Circuit для команд из Восточной Европы. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу VP.

Ранее действующие победители The International не проиграли ни одной карты в рамках этого сезона, однако в сегодняшнем матче были далеки от чемпионской игры и уступали Virtus.pro во всех компонентах.

После этой серии таблицу возглавляют сразу четыре команды с одинаковым результатом 4-1. Кто именно не попадёт в топ-3 и пропустит глобальный турнир PGL Arlington Major, станет известно в последних матчах — каждому лидеру предстоит провести ещё две встречи в рамках регулярного сезона.

Текущее положение команд

Текущее положение команд

Фото: Liquipedia.net

Лига Dota Pro Circuit для Восточной Европы проходит с 9 июня по 15 июля в онлайн-формате. Три сильнейшие команды дивизиона представят русскоязычный регион на PGL Arlington Major в США — турнир намечен на начало августа.

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