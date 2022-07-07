Red Dead Online перестанут активно поддерживать ради GTA 6

Rockstar выпустила большой блог для фанатов Grand Theft Auto Online и Red Dead Online, в котором студия подтвердила очевидное: больших тематических обновлений для сетевого режима вестерна больше не будет. Всё больше людей в компании уходит заниматься GTA 6.
При этом в Rockstar подчёркивают, что это не означает полный отказ от выпуска нового контента для Red Dead Online, однако он всерьёз видоизменится. Ежемесячные мероприятия и специальные события останутся, да и дальше дорабатывать и полировать боевик будут, однако ничего кардинально нового в студии больше не планируют.
Главным нововведением в обозримом будущем станет новый тип миссий, который введут до конца года. Rockstar сделала объявление о прекращении активной поддержки вовремя: 13 июля исполнится год, как для игры не выпускали крупных обновлений. Фанаты уже планируют похороны.
- 7 июля 2022
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