СМИ: в сериале «Эхо» от Marvel появятся Сорвиголова, Кингпин и Джессика Джонс

По данным The Hollywood Reporter, Чарли Кокс вернётся к роли Сорвиголовы в сериале «Эхо» от Marvel. Компанию ему составит Винсент Д'Онофрио, который вновь исполнит роль Уилсона Фиска. Оба актёра уже приступили к съёмкам шоу в Атланте.
«Эхо» расскажет о Майе Лопес — воспитаннице Уилсона Фиска. Главную роль в сериале исполнит Алаква Кокс. Одна из сюжетных линий шоу будет посвящена Сорвиголове, который пытается найти своего бывшего союзника. Как сообщают в The Weekly Planet, этим союзником станет Джессика Джонс, роль которой в одноимённом сериале исполнила Кристен Риттер.
Ранее СМИ сообщали о том, что Marvel запустила в производство возрождение сериала «Сорвиголова» для Disney+. За шоу отвечает дуэт Мэтта Кормана и Криса Орда — ранее они вместе работали над шпионским сериалом «Тайные связи».
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