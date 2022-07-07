В новом расширении для GTA Online дадут сыграть за агента ЦРУ

В блоге Rockstar о будущем GTA Online и Red Dead Online, где светлое будущее вестерна похоронили, рассказали и о крупном обновлении для «ГТА». Оно выйдет скоро и позволит сыграть за агента местного ЦРУ.

Игрокам предстоит расследовать очередной преступный заговор — он пока в зачатке, поэтому его хотят прикрыть до того, как он разрастётся. Ещё расширят карьеры байкера, владельца клуба и торговца оружием, снизят эффективность оружия с самонаведением, упростят доступ к еде и броне и тому подобное.

Вдобавок разработчики увеличат выплаты, чтобы игроки независимо от своей виртуальной деятельности получали больше вознаграждений. В целом разработчики планируют делать сетевой Лос-Сантос всё более увлекательным и необычным.