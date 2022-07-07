Первый геймплей RoboCop: Rogue City — шутера о Робокопе от авторов Terminator: Resistance
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На конференции Nacon Connect студия Teyon показала первый геймплей RoboCop: Rogue City — новой игры про Робокопа. Игроки смогут использовать огнестрельное оружие и нечеловеческую силу героя, чтобы вершить правосудие на улицах Детройта.
Разработчики заявили, что игровая адаптация культовой франшизы не была бы настолько аутентичной, если бы не 75-летний Питер Уэллер — исполнитель роли человека-машины в оригинальной картине. В Rogue City он вернулся к своему самому популярному образу и записал все реплики для главного героя, включая культовую фразу «живым или мёртвым — ты пойдёшь со мной!».
RoboCop: Rogue City выйдет на ПК, Xbox Series, PS5 и Nintendo Switch в 2023 году. Игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.
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