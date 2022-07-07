В Baldur's Gate 3 появился бард. Он убивает оскорблениями

Larian поделилась деталями восьмого патча для раннего доступа ролевого экшена Baldur's Gate 3. Так, в игре появился новый класс — бард. Он может играть на музыкальных инструментах, тем самым подбадривая всю команду. Но самое главное — он умеет сражаться с помощью ругательств, которые наносят урон врагам. Всего в его распоряжении будут 97 различных оскорблений.
С восьмым патчем в Baldur's Gate 3 появилась играбельная раса гномов. Вместе с этим создатели сильно доработали редактор персонажей, добавив множество причёсок и несколько дополнительных цветов кожи. Также авторы исправили множество багов и обновили интерфейс. С полным списком изменений можно ознакомиться на специальной страничке.
Восьмой патч для Baldur's Gate 3 вышел 7 июля. Размер обновления составил около 40 ГБ.
- 7 июля 2022
-
21:43
-
21:33
-
21:02
-
20:50
-
20:18
-
19:53
-
19:45
-
19:43
-
19:20
-
19:14
-
18:48
-
18:10
-
17:55
-
17:24
-
17:13
-
16:58
-
16:23
-
16:07
-
15:56
-
15:47
-
15:27
-
15:16
-
14:50
-
14:45
-
14:17
-
14:15
-
14:12
-
13:50
-
13:41
-
13:33
-
13:18
-
12:58
-
12:42
-
12:35
-
11:40