В Baldur's Gate 3 появился бард. Он убивает оскорблениями

Larian поделилась деталями восьмого патча для раннего доступа ролевого экшена Baldur's Gate 3. Так, в игре появился новый класс — бард. Он может играть на музыкальных инструментах, тем самым подбадривая всю команду. Но самое главное — он умеет сражаться с помощью ругательств, которые наносят урон врагам. Всего в его распоряжении будут 97 различных оскорблений.

С восьмым патчем в Baldur's Gate 3 появилась играбельная раса гномов. Вместе с этим создатели сильно доработали редактор персонажей, добавив множество причёсок и несколько дополнительных цветов кожи. Также авторы исправили множество багов и обновили интерфейс. С полным списком изменений можно ознакомиться на специальной страничке.

Восьмой патч для Baldur's Gate 3 вышел 7 июля. Размер обновления составил около 40 ГБ.